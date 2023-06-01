2000 миль за покупки по карте S7 получат клиенты Примсоцбанка

Примсоцбанк запускает акцию для держателей карт c программой S7 Priority – «Стань ближе к полёту». В период с 01 по 30 июня 2023 года клиенты банка смогут получить дополнительные 2000 промо-мили безналичном обороте от 30 000 рублей. При этом карта может быть открыта в период проведения акции либо ранее.
За какие безналичные операции мили не начисляются:
∙ Операции в банкоматах и терминалах;
∙ Операции в Системах дистанционного банковского обслуживания;
∙ Пополнение электронных кошельков;
∙ Операции в казино;
∙ Отмена/возврат зачисления средств на Карту;
∙ Денежные переводы, а также переводы с Карты на Карту;
∙ Покупка акций, векселей, денежных сертификатов, валюты, оплата услуг страховых компаний и финансовых институтов, ломбарды;
∙ Оплата товаров и услуг в торговых точках, которые продают телекоммуникационное оборудование;
∙ Оплата коммунальных услуг.
∙Безналичные операции по счету, оплата услуг в сервисе «ПримсоцЛ@йн».
Мили придут до 20.07.2023.
Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.