2000 миль за покупки по карте S7 получат клиенты Примсоцбанка

Примсоцбанк запускает акцию для держателей карт c программой S7 Priority – «Стань ближе к полёту». В период с 01 по 30 июня 2023 года клиенты банка смогут получить дополнительные 2000 промо-мили безналичном обороте от 30 000 рублей. При этом карта может быть открыта в период проведения акции либо ранее.

За какие безналичные операции мили не начисляются:

∙ Операции в банкоматах и терминалах;

∙ Операции в Системах дистанционного банковского обслуживания;

∙ Пополнение электронных кошельков;

∙ Операции в казино;

∙ Отмена/возврат зачисления средств на Карту;

∙ Денежные переводы, а также переводы с Карты на Карту;

∙ Покупка акций, векселей, денежных сертификатов, валюты, оплата услуг страховых компаний и финансовых институтов, ломбарды;

∙ Оплата товаров и услуг в торговых точках, которые продают телекоммуникационное оборудование;

∙ Оплата коммунальных услуг.

∙Безналичные операции по счету, оплата услуг в сервисе «ПримсоцЛ@йн».

Мили придут до 20.07.2023.

Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.