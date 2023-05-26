Проект «Свой бизнес» стал лауреатом федерального конкурса “Золотой Меркурий”

Проект по созданию нового цифрового канала обслуживания юридических лиц «Свой бизнес» занял первое место в номинации “За развитие экосистемы поддержки АПК” в рамках номинации «Лучшая банковская программа для МСП -2023». Защита и награждение победителей состоялось 24 мая.

В Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации состоялся финал конкурса “Лучшая банковская программа для МСП”, в котором соревновались 15 из 33 банков-претендентов.

В ходе мероприятия представители банков - участников, которые претендовали на победу, провели краткую презентацию в очном формате своих ключевых программ и продуктов для МСП. Россельхозбанк представил новый цифровой канал обслуживания юридических лиц “Свой бизнес”. Далее состоялось голосование предпринимательского жюри: оценку предложений давали исключительно действующие предприниматели, руководители и собственники малого и среднего бизнеса, находящиеся в зале Конгресс-центра.

Проект по созданию нового цифрового канала обслуживания юридических лиц «Свой бизнес» получил диплом “За развитие экосистемы поддержки АПК”. На сегодняшний день к новому цифровому каналу “Свой бизнес” подключено уже более 150 тыс. юридических лиц – клиентов банка.

В новом цифровом канале “Свой бизнес” доступны все необходимые банковские продукты и сервисы для ежедневной работы бизнеса:

быстро и просто заплатить контрагенту, проверив его надежность;

выставить электронный счет и сформировать необходимые закрывающие документы для оплаты счета;

подать онлайн заявку на кредит;

оформить депозит и неснижаемый остаток для начисления процентов;

подключить Автоматизированную Упрощенную Систему Налогообложения, без посещения ФНС;

управлять сроками контракта и валютными операциями при ведении ВЭД в режиме одного окна.

зарабатывать вместе с Банком, подключив программу лояльности “Свой бизнес-бонус”.

“Золотой Меркурий” 20 лет на службе предпринимателей – Национальная премия в области предпринимательской деятельности “Золотой Меркурий” учреждена Торгово-промышленной палатой РФ в 2002 году. Премия проводится при поддержке Совета Федерации и Государственной Думой ФС РФ.