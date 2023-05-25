РСХБ обеспечил поддержку производителей органической продукции на сумму 9,4 млрд руб.

О результатах деятельности банка в направлении поддержки и развития органической продукции рассказал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов в рамках сессии «Органическое производство: возможности, перспективы и международное сотрудничество» на полях Невского экологического форума, который проходит 25-26 мая в Санкт-Петербурге.

Интерес россиян к «органике» растет с каждым годом – крупные ритейлеры добавляя в свой ассортимент собственные органические продуктовые линейки, а также размещая на полках супермаркетов «зеленую» продукцию поставщиков. Появляются новые производители органических продуктов, в том числе фермеры, каждый из которых может пройти добровольную сертификацию в независимых аккредитованных организациях и получить соответствующий сертификат и возможность размещать маркировку «органик» на упаковке продукции.

Россельхозбанк вносит вклад в развитие органического производства в России как посредством финансовой поддержки производителей, так и через собственную экосистему. С 2020 года на маркетплейсе фермерской продукции Свое Родное, основанном банком, фермеры реализовали свыше 5 тонн органической продукции, среди которой мясные и молочные продукты, различные виды растительных масел, сладости, хлеб и выпечка, бакалея и напитки.

В 2021 году РСХБ учредил Фонд «Органика» для поддержки проектов по развитию органического производства в России. В рамках реализации деятельности Фонда разработана цифровая карта органики, на которой уже размещены более 1000 товаров, 238 производителей из 58 регионов России. В 2022 году прошел конкурс на возмещение затрат по сертификации органической продукции: 19 производителей получили гранты банка на сумму 4,2 млн рублей.

В 2020 году РСХБ совместно с Минсельхозом России, региональными органами власти и бизнесом, запустил «Школу фермера». Уникальный образовательный проект проходит в 56 регионах страны на базе аграрных вузов с привлечением бизнес сообщества. Его выпускниками стали 3 400 фермеров. С 2021 года дисциплина «Органическое производство» стала обязательной для каждого участника проекта, вне зависимости от специализации обучения.

«По оценкам аналитиков Россельхозбанка, в ближайшие годы российский рынок органической продукции будет расти со средним темпом 10-12% в год. Банк активно участвует в развитии сектора АПК – за 23 года объем финансирования отрасли составил 13,8 трлн рублей, в том числе и представителям органического сельского хозяйства. С 2021 года банк обеспечил поддержку производителей органической продукции на сумму 9,4 млрд руб., - отметил заместитель Председателя Правления РСХБ Денис Константинов. – Кроме того, РСХБ занимается продвижение фермерской продукции на таких крупных федеральных и региональных мероприятиях, как «Золотая осень», «Всероссийский день поля», «ЭкоГородЭкспо» и других. В этом году банк совместно с партнерами Советом Федерации, Правительствами Российской Федерации и города Санкт-Петербург, Минсельхозом России, Минприроды России, Роскачеством в рамках X Невского международного экологического конгресса впервые проводит Всероссийскую ярмарку органической продукции, которая объединит 60 ведущих производителей органической продукции со всей России и познакомит посетителей мероприятия с разнообразием «зеленой» продукции. Мы уверены, выставка станет драйвером дальнейшего развития российского органического производства».