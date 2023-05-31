Солид Банк обновил всю линейку вкладов

Весь май Солид Банк вносил изменения в свою линейку вкладов для частных лиц

– Мы с уверенностью можем сказать, что вклады пополнились новыми приятными функциями, которые придутся по вкусу вкладчикам, как начинающим, так и опытным, – говорится в сообщении банка.

С 05.05.2023 г. в АО «Солид Банк» запущен новый вклад «VIP» от 5 000 000 рублей: серьезный доход – для серьезных людей! Вклад с возможностью льготного досрочного закрытия через 200 дней с сохранением процентов за 1-200 день по ставке 8,08% годовых, если же вклад пролежит весь срок – 730 дней – доход будет рассчитан по ставке 8,5% годовых.

Одновременно с вкладом «VIP» пересмотрены условия по фирменному вкладу банка – «Солидный», теперь с капитализацией.

С 25.05.2023 года линейка вкладов банка пополнилась новым вкладом «Удачный» - вклад на 1,5 года с лестничной ставкой: 1-365 день – 8,5% годовых, 366- 550 день – 7,5% годовых. Вклад пополняемый первые 90 дней, а доход со вклада причисляется ко вкладу (ежемесячная капитализация).

«Щедрая ставка» стала также «щедрее», ставка по вкладу повышена: 1 - 365 день - 9,5% годовых, 366 - 730 день - 9% годовых, 731 - 1096 день - 8,5% годовых. Эффективная ставка – 9% годовых. А срок по вкладу теперь 1096 дней (3 года). По вкладу также действует возможность пополнения в течение первых 180 дней на неограниченную сумму.

По вкладу с льготным досрочным закрытием «Перспективный» расширены возможности досрочного расторжения. Теперь по нему предусмотрены три периода льготного досрочного закрытия с частичным сохранением процентов. Если же вклад пролежит все 2 года, то доход по нему будет максимально приятный - 8,5% годовых. По условиям вклада также есть возможность пополнения вклада в течение целого года (первые 365 дней), что также поможет растянуть срок внесения дополнительных средств и увеличить доходность по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада – 50 000 рублей.

Все вклады доступны к открытию во всех офисах АО «Солид Банк», а оставить заявку вы можете на странице вклада, выбрав, подходящий Вам по ссылке.

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