«Зеленая волна» РУСАЛа докатилась до Братска

Экологическая акция началась месяц назад в Москве и постепенно добралась до всех регионов ответственности компании.

В Братске в этом году для благоустройств выбрано две локации – детский интернат «Росток» в Осиновке и окрестности Центра спортивных единоборств, построенного РУСАЛом около стадиона «Металлург» в Центральной части. Организатор «Зеленой волны» – «Центр социальных программ» РУСАЛа, сообщает БСТ. Благотворительный фонд создан более 15 лет назад по инициативе основателя компании Олега Дерипаски.

Почти сотня деревьев, кустарников, цветов и декоративных растений станут украшением внутреннего двора и входной зоны детского дома-интерната «Росток».

– Достаточно большое количество саженцев в этом году и это благородные деревья, типа дуба и клена, и простые папоротники, - рассказывает директор Братского подразделения ЦСП РУСАЛа Елена Орбидан. – Это не разовое мероприятие, и мы продолжим дальше для того, чтобы территория становилась более благоустроенной для детей.

Концепцию живого декора воплощают волонтеры БрАЗа, Эн+, Сбера и Центра молодежных инициатив.

– Мы уже восьмой год участвуем в «Зеленой волне», у нас объекты разные, - говорит Артем Снежко-Блоцкий, сотрудник БрАЗа. - Сегодня мы высаживаем саженцы здесь и на внутреннем дворе. Компания сегодня собралась хорошая, дружная.

При разработке плана озеленения учитывались приживаемость растений и рекомендации экологов. Дизайн создан студентами-ландшафтниками БрГУ.

– Все выбранные нами растения канонично сочетаются друг с другом, не мешают друг другу, – поясняет автор ландшафтного проекта Арсений Сорокин. – Это будет эстетично и красиво выглядеть.

– Территория у нас немаленькая – 3,2 гектара. Мы каждый год своими силами тоже стараемся. Делаем из природного материла все, что могут дети и взрослые сделать, – комментирует директор детского дома-интерната «Росток» Надежда Карнаухова. – И когда нам сделали такое предложение, тогда на дворе еще был лед, снег, а мы уже стали представлять, как у нас будет красиво!

Тем временем на территории построенного РУСАЛом Центра спортивных единоборств поселились более пятидесяти голубых елочек. В экологической акции приняли участие сотрудники Братского алюминиевого завода во главе с управляющим директором.