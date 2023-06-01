Мэрия Иркутска предупреждает о правилах посещения массовых мероприятий

Мэрия напоминает иркутянам правила безопасного поведения при посещении массовых мероприятий в День города 3 июня.



Пресс-служба предупреждает, что на площадках празднования Дня города охрану общественного порядка будут обеспечивать сотрудники органов внутренних дел, иных правоохранительных ведомств, волонтеры и дружинники.

– Жителям и гостям Иркутска рекомендуют воздержаться от передвижения в местах проведения массовых мероприятий на велосипедах, самокатах, скутерах, скейтбордах, – говорится в сообщении.

Не следует проносить с собой крупногабаритные предметы и грузы (большие рюкзаки, чемоданы). В случае нарушения указанных рекомендаций при прохождении досмотровой зоны гражданину может быть отказано в дальнейшем следовании в сквер имени Кирова, на площади графа Сперанского и у памятника Александру III. Жителей города также просят не брать с собой на праздничные мероприятия домашних животных.

Кроме того, запрещен запуск беспилотных летательных аппаратов.