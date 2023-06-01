Вопросы обеспечения электроэнергией перспективных инвестпроектов рассмотрели на совещании под руководством Губернатора Иркутской области

Перспективные инвестиционные проекты и возможности их обеспечения электрической энергией и мощностью рассмотрели на совещании под руководством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Фото с сайта правительства Иркутской области.

В Приангарье продолжается рост энергопотребления. Иркутско-Черемховский и Тулуно-Зиминский районы уже отнесены Минэнерго РФ к перечню территорий с прогнозируемым непокрываемым дефицитом мощности. В таких обстоятельствах сегодня существенно сдерживается реализация инвестиционных проектов - от строительства социальных объектов до заводов и жилья.

В настоящее время Системный оператор Единой энергетической системы разрабатывает Схему и программу развития электроэнергетических систем (СиПР ЭЭС) России на 2024-2029 годы. Глава региона поставил задачу актуализировать все планируемые на территории Приангарья инвестпроекты, собрать документы, необходимые для включения в СиПР требуемой для их реализации мощности.

- Привлечение инвестиций в регион – одна из важнейших задач. Важно поддерживать стремление инвесторов создавать на территории Приангарья новые производства, социальные и другие объекты. Поэтому в современных условиях нашей энергосистемы нужно по-новому подходить к инвестиционной деятельности, качественно готовить документы для аргументации перспективных проектов. Обеспечение региона необходимой энергомощностью – это неотъемлемый шаг на пути к перспективному развитию, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Генеральный директор филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири Алексей Хлебов отметил, что работа по оценке наиболее реализуемых инвестиционных проектов, которая проводится в тесном сотрудничестве с органами исполнительной власти Иркутской области, а также Республики Бурятия и Забайкальского края, позволит определить перспективные балансы электроэнергии и мощности с последующей разработкой необходимых мероприятий для покрытия растущего перспективного спроса на электроэнергию и мощность.