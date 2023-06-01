«Цветы жизни» зацвели в Россельхозбанке

В честь международного дня защиты детей Иркутский региональный филиал Россельхозбанка и Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского провели акцию «Цветы жизни».

1 июня – праздник всех детей! Искренних, любопытных, беззаботных, смешливых, и самых главных членов семьи. Традиционно в этот день проводятся праздничные концерты, веселые эстафеты, выступления самых талантливых ребятишек, и, конечно, звучат поздравления. Иркутский филиал уже много лет следует этой традиции и поздравляет как своих подопечных воспитанников Черемховского дома-интерната, так и маленьких посетителей филиала. В этом году благодаря поддержке аграрного университета иркутские офисы Россельхозбанка превратились в яркие цветочные сады.

Каждый маленький посетитель получил в подарок цветок – красочную петунию, выращенную студентами Иркутского ГАУ. Необычные подарки вызвали у ребят массу эмоций. У кого-то возникло желание вырастить букет для мамы, кто-то решил ухаживать за растением для красоты клумбы или балкона.

«Неподдельный искренний детский восторг – лучшие эмоции не только для ребятишек и родителей, но и для сотрудников операционного зала филиала. Нет ничего более ценного, чем улыбка ребенка. Наш коллектив от всей души поздравляет всех мальчишек и девчонок с праздником. И, самое главное, пусть наши дети будут счастливыми и любимыми!» - прокомментировала директор Иркутского филиала РСХБ Наталья Баркова.

С самого утра, в иркутских офисах банка царила праздничная атмосфера. Каждый почувствовал беззаботность светлого праздника, независимо от возраста, служебного положения и рабочей ответственности.

«День защиты детей – искренний и добрый праздник, который открывает для ребят долгожданную пору школьных каникул, а взрослым напоминает о серьезной ответственности за юное поколение. Наша задача – создать комфортные условия для развития добрых и созидательных навыков детей, дать им глубокие знания и научить принимать правильные решения. Желаю ребятам хорошего отдыха, новых ярких впечатлений и исполнения самых сокровенных желаний», - сказал ректор Иркутского ГАУ Николай Дмитриев.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.