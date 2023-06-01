Сбер приготовил подарки ко Дню защиты детей: скидки, акции и подкасты

Новые серии подкаста «Петя и СберКот», летние сервисы виртуального ассистента Салют, бесплатное медобследование ребёнка, скидки на подписки у партнёров. Эти и другие подарки приготовил Сбер к Международному дню защиты детей 1 июня, чтобы порадовать юных клиентов и их родителей.

С 1 июня в обновленном разделе для всей семьи HiFi-стриминга Звук появятся новые серии популярного подкаста «Петя и СберКот». Подкаст рассказывает про школьника Петю и его друга СберКота (между прочим, самого финансово грамотного кота в мире), которые путешествуют по Денежной стране. В новых сериях юные слушатели узнают, что такое налоги и гонорар, как открыть своё дело, откуда берутся деньги на банковских картах и о многом другом.

Для тех, кто любит не только слушать, но и смотреть, онлайн-кинотеатр Okko предлагает подборку детских фильмов в подписке «Оптимум», которую новые пользователи могут приобрести за 1 рубль на 30 дней.

Для школьников, которые не знают, чем себя занять в летние каникулы, виртуальный ассистент Салют предлагает новые сервисы «Мне скучно» и «Включи каникулы»*. В ответ на эти команды ассистент предложит интересные занятия исходя из возраста ребёнка и выбранной темы. Воспользоваться виртуальным ассистентом можно на умных колонках SberBoom и SberBoom Mini, тв-приставках SberBox, смарт-дисплее SberPortal и телевизорах с операционной системой «Салют». Кстати, на тв-приставках SberBox и телевизорах с ОС Салют ТВ есть специальный раздел — «Детская комната». Там собраны интересные подборки разных жанров для детей: мультфильмы, сказки, образовательные подкасты, мастер-классы, базы ответов от учёных, педагогов, психологов, волонтёров поисково-спасательных служб и других экспертов.

Родителям Салют тоже поможет. Мамы и папы могут получить советы от педагога Димы Зицера и педиатров СберЗдоровья. Для этого надо просто спросить у виртуального ассистента: «Как воспитать ребёнка?» или «Что делать, если малыш заболел?». Если же ребёнку требуется медицинская помощь, можно оформить годовую подписку на безлимитные онлайн-консультации с дежурными педиатрами от СберЗдоровья и пользоваться услугой в любое время дня и ночи — специалист ответит в течение минуты. 1 июня годовая подписка будет стоить 4990 рублей вместо 5990 рублей.

Кроме того, подростки от 12 до 17 лет смогут присоединиться к летним интенсивам онлайн-университета творческих профессий «Муза» от Сбера. Ребята освоят графический дизайн и актерское мастерство, научатся петь и играть на гитаре, сделают первые шаги в живописи и цифровом искусстве: от нейросетей и AR/VR до создания NFT. Учиться можно как офлайн, так и онлайн из любой точки страны. Участников ждет живое общение с преподавателями, новые знакомства со сверстниками, дружная команда и профессиональные работы в портфолио, необходимые при поступлении в творческие вузы.

Ещё один подарок предназначен клиентам СберСтрахования жизни, которые с 1 по 30 июня 2023 года подключат в рассрочку программу накопительного страхования жизни (НСЖ) «Билет в будущее». Они получат промокод на комплексное медицинское обследование (чекап) ребёнка в возрасте от 3 до 18 лет. Промокод можно подарить. При экспертной поддержке Московского государственного психолого-педагогического университета — первого психологического университета в России СберСтрахование жизни также запустили спецпроект «Получите ваш Билет в будущее», призванный помочь родителям в вопросах воспитания ребёнка. На сайте проекта можно пройти викторину от психологов в формате визуальной новеллы. В ней рассматриваются 19 сложных ситуаций для разных возрастных категорий.

А чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной ситуации, можно принять участие в благотворительных акциях и поддержать благотворительные фонды, представленные на платформе СберВместе.

Ранее на платформе стартовала акция Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» — «Мир открытых возможностей» для детей с особенностями развития, которая продлится до 1 сентября. Собранные средства будут направлены в НКО и фонды по всей стране, которые помогают детям с особенностями развития и опытом сиротства подготовиться к школе, научиться общаться и взаимодействовать с другими людьми. Ребятам помогут психологи, дефектологи, логопеды и другие специалисты. На сегодняшний день собрано уже более 11,8 млн рублей. Каждый неравнодушный россиянин может присоединиться к акции и помочь детям, которые нуждаются в поддержке и защите.