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«Сосед обнаглел!» Почти 700 жалоб поступило энергетикам на «серых» майнеров

Что делать, если сосед тайком добывает криптовалюту?

Иркутяне ежедневно направляют десятки жалоб на криптопредпринимателей, которые мешают им шумом оборудования. Обращения поступают на горячую линию и в аккаунты «Иркутскэнергосбыт» в социальных сетях.  Всего с начала года зафиксировано 680 сообщений, по каждому из которых энергетики проводят работы.

«Здравствуйте, как сообщить о майнинге? Сосед вообще обнаглел! Шум машинок мешает спать. Сразу возле дороги гараж. Сами здесь не живем, но каждый день приезжает, гараж находится под камерами и стоит на охране. Пожалуйста решите этот вопрос!» - обратился за помощью в «Иркутскэнергосбыт» житель Ангарска.

Чаще всего тревожные сигналы подают жители Иркутска и Иркутского района, Ангарского городского округа и Шелехова. На этих территориях энергетики фиксируют наибольшее количество «серых» майнеров, которые доставляют существенные неудобства обычным жителям.

«Помимо сильного шума, собственники таких квартир полостью отключают у себя отопление в зимнее время, открывают окна и балконы, из-за чего в соседних квартирах полы становятся ледяными, а в стенах накапливается конденсат, что является прямым умыслом причинения имущественного ущерба. Просьбы отключить оборудование решительно игнорируют» - сообщает житель Иркутска.

Ни одно из обращений иркутян не остается без внимания энергетиков. Где-то хватает простой проверки, где-то результатом жалобы становится иск в суд против соседей – «майнеров».

Энергетики напоминают, что добыча криптовалюты в необорудованных местах, несёт угрозу надёжному энергоснабжению: майнинговое оборудование, размещенное в бытовом секторе перегружает сети, что приводит к сбоям, авариям, отключениям света, а в некоторых случаях и пожарам. Стабилизировать обстановку в Иркутской области поможет введение стимулирующего тарифа, как это уже сделано в других регионах Сибири: Кузбасса и Хакасии. В качестве возможных лимитов в Иркутской области рассматриваются цифры порядка 6000 кВтч в теплые месяцы и 12000 кВтч – в холодные. Отмечается, что при таких параметрах справедливый тариф затронет только 1% населения региона.

Энергетики призывают жителей области не оставлять без внимания случаи "серого" майнинга:
 

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– Если вам стало известно о таких случаях, сообщайте об этом энергетикам по телефону Единого энергетического информационно-справочного центра 800-100-9-777, пишите на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru,а также в группах компании в социальных сетях «Свет38»: https://ok.ru/group/56038235439217 https://vk.com/public182787861 t.me/svetpriangaria38 или Иркутскэнергосбыт: https://ok.ru/group/54111210897521 https://vk.com/sbyt.irkutskenergo https://t.me/irkutskenergosbyt38

/ Сибирское Информационное Агентство /
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