S7 Airlines увеличивает число рейсов на Алтай

Алтай – одно из самых популярных направлений летом. Туристы едут сюда, чтобы увидеть уникальную природу региона или открыть для себя новые вкусы местной кухни.

Летом S7 Airlines станет чаще летать из Москвы и Новосибирска в Горно-Алтайск. С 1 июня авиакомпания добавит второй ежедневный прямой рейс из Новосибирска в Горно-Алтайск, а со 2 июня число рейсов по направлению вырастет до трех раз в день. Два дополнительных рейса будут вылетать из Новосибирска в 9:55 и 15:20, в Горно-Алтайске самолеты будут садиться в 11:00 и 16:25 соответственно. Вылет обратных рейсов из столицы Республики Алтай – в 11:40 и 17:05. Время в полете составит примерно час.

Также S7 Airlines увеличит количество полетов из Москвы в Горно-Алтайск. С 9 июня в расписании появится второй ежедневный рейс между городами: он будет вылетать из Москвы в 8:30 утра, а приземляться – в 16:55 по местному времени. Длительность полета составит чуть менее 5 часов, но благодаря разнице во времени на обратную дорогу пассажиры потратят всего «45 минут»: вылет из Горно-Алтайска в 18:00, прилет в столицу – в 18:45.

Столица Республики Алтай, притягивающая многих любителей горнолыжного спорта зимой, остается одним из самых популярных направлений и летом. Туристы едут сюда, чтобы увидеть уникальную природу: горные перевалы Алтайского хребта, пещеры и гроты (например, Тавдинские комплекс, включающий в себя несколько десятков пещер протяжённостью около 200 метров), водопады и озера (в первую очередь Телецкое озеро и примыкающие к нему водопады Корбу, Чедор и другие), а также прокатиться с ветерком по живописному Чуйскому тракту. Многих путешественников тянет в регион и местная кухня: приехав в Горно-Алтайск, обязательно стоит попробовать традиционный сыр курут или алтайский десерт из кедровых орешков, молока, зерен ячменя и мёда – ток-чок.