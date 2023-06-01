Каждый третий россиянин тратит на лекарства более 2 тыс рублей в месяц

Почти две трети россиян (68%) стараются экономить на лекарствах, выяснили ЮMoney и СберСтрахование в рамках опроса. При этом 48% опрошенных ищут более доступные и выгодные аналоги и дженерики, а 20% — покупают только самые необходимые препараты. Расходы на лекарства у каждого третьего россиянина составляют более 2 тыс рублей.

Как показал опрос, если проблема со здоровьем не очень серьёзная, то большинство россиян (73%) не обращаются к врачам, а покупают лекарства сами, причём 13% ориентируются на препараты из рекламы или доверяют советам фармацевта. И только 14% респондентов считают самолечение неприемлемым и не приобретают лекарства без консультации с доктором.

Каждый третий (34%) респондент тратит на лекарства более 2 тыс рублей в месяц, 7% — более 5 тыс. Однако большая часть опрошенных рассказали, что тратят менее 1 тыс рублей. Чаще всего лекарства покупают в ближайшей аптеке (так ответили 54%) или в той, где они стоят дешевле (38%). И только 8% респондентов сказали, что используют для этой цели маркетплейсы.

Наталья Харина, директор медицинского страхования СберСтрахования:

«Исследования показывают, что россияне интересуются своим здоровьем. Правильное питание, регулярные физические упражнения, достаточный отдых и избегание вредных привычек – основа для хорошего самочувствия. Для поддержания здоровья также важно следовать рекомендациям врачей и при необходимости принимать лекарства: эти меры помогут контролировать самочувствие и избежать неприятных последствий болезней. Оптимизировать затраты на необходимое лечение, в свою очередь, поможет страховка: пациентам не нужно будет искать более выгодные аналоги, которые, кроме того, могут быть менее эффективными или с более тяжёлыми побочными эффектами. Страховой полис позволит клиенту вернуть до 90% стоимости назначенных препаратов».

Дмитрий Кармишин, коммерческий директор ЮMoney:

«Пользователи уже привыкли покупать лекарства в онлайн-аптеках. Это удобно — в любой момент можно дозаказать то, что закончилось в домашней аптечке, а не закупаться впрок в городской аптеке. Сегодня у потребителя большой выбор препаратов, даже если нет зарубежных брендов, всегда найдутся отечественные производители. Анализ платежей через наш сервис ЮKassa показал, что в марте-апреле этого года обороты онлайн-аптек выросли на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего покупок (44%) приходится на суммы от одной до трёх тысяч рублей».

По программе «ФармСтрахование» от СберСтрахования клиент может купить лекарства в любой удобной для него аптеке, отправить через мобильное приложение «СберСтрахование» фотографии медицинских документов и чеков и получить компенсацию от страховой компании. Можно вернуть до 90% стоимости препарата, но не более 50 тыс. рублей в год на каждого застрахованного.

Страховка доступна для клиентов от 0 до 69 лет. Полис позволяет застрахованным заботиться не только о своём здоровье, но и своих близких: в него можно включить до 6 человек. При этом чем больше застрахованных, тем выгоднее стоимость полиса. Оформить страховку можно на сайте СберСтрахования, а также в мобильном приложении СберБанк Онлайн.