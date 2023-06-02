Трафик в иркутских торговых центрах вырос почти на четверть

Жители Иркутска и гости города стали чаще посещать крупные торговые центры. Об этом говорит анализ обезличенной статистики по активности абонентов в сети МегаФона. По сравнению с прошлым годом трафик на базовых станциях, установленных в ТЦ столицы Приагарья, вырос на 24%.

Ежедневно в крупных торговых центрах абоненты оператора используют объем данных, достаточный для отправки в Telegram более 20 миллионов фотографий из примерочной. Пик пользовательской активности приходится на выходные и праздники и в эти дни вырастает на 23%. Покупатели переписываются в мессенджерах, отправляют фото и видео в социальные сети, ищут необходимую информацию о товарах в интернете.

Для того, чтобы обеспечить в торговых центрах быстрый и стабильный интернет МегаФон строит специальные базовые станции внутри зданий. Они обеспечивают качественную голосовую связь и стабильную среднюю скорость интернета на уровне 40 Мбит/с не только в торговых залах, но и на подземных парковках, в закрытых складских и технических помещениях.

Этого достаточно, чтобы посетители и работники моллов могли без ограничений использовать любые цифровые сервисы, например, звонить по видеосвязи или совершать транзакции в мобильных банковских приложениях

При этом стоит отметить, что рост интереса к торговым центрам все же значительно уступает динамике спроса на онлайн-торговлю. Интернет-трафик крупных маркетплейсов в Иркутской области с начала года вырос уже на 60%.