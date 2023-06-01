Клиенты Сбера купили рекордное количество обезличенного золота

380 тыс. обезличенных металлических счетов открыли клиенты банка в 2022 году. Это на 107 тыс. больше, чем в 2021-м. Сейчас интерес к покупке драгметаллов в обезличенном виде сохраняется на уровне четвёртого квартала прошлого года.

Суммарно за 2022 год клиенты Сбера приобрели 115 тонн драгметаллов в обезличенном виде, в том числе 9 тонн золота. Общая сумма покупок превысила 46,6 млрд рублей, причём золота купили на 34,7 млрд рублей — в два раза больше, чем годом ранее.

Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Спрос на драгоценные металлы в обезличенном виде продолжает расти, что закономерно, ведь это самый удобный и доступный способ инвестировать в драгметаллы и диверсифицировать свои сбережения. Открыть такой счёт можно за несколько секунд в СберБанк Онлайн. Обезличенный металл всегда доступен, плюс клиенту не приходится беспокоиться о его хранении, как в случае со слитками. А второй важный аспект заключается в том, что драгметаллы, и особенно золото, — надёжный защитный актив для долгосрочного хранения средств, поскольку на горизонте десятилетий его стоимость стабильно растёт. Профессиональные инвесторы обоснованно считают благородный металл "тихой гаванью" и держат в нём часть своих средств, тем самым балансируя рыночные риски».

Вложить средства в драгоценные металлы можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, в том числе с помощью виртуальных ассистентов Салют. Помимо золота, счёт можно открыть в серебре, платине и палладии. Минимальный объём металла для покупки — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия.