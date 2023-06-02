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Неизвестные выкопали яму на месте обитания краснокнижного растения на Ольхоне

Выемку грунта обнаружили на территории национального парка на острове Ольхон в Иркутской области вблизи деревни Ялга: неизвестные изъяли ориентировочно 36 кубометров почвы, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

<p>Фото «Заповедного Прибайкалья»</p>

Фото «Заповедного Прибайкалья»

«Нарушенный участок входит в ареал травянистого растения – костреца Короткого. Вид является эндемиком юга Центральной Сибири, внесен в Красную книгу Иркутской области со статусом «категория 2», как уязвимый вид. Согласно Красной книге Иркутской области, одно из немногих местообитаний костреца Короткого находится в окрестностях деревни Ялга», – говорится в сообщении.

Специалисты научного отдела организации произвели оценку вреда и пришли к выводу, что ущерб является значительным.  На место происшествия были вызваны правоохранители.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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