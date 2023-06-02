Работу общественного транспорта в День города в Иркутске собираются продлить до полуночи

Общественный транспорт в День города, 3 июня, в Иркутске будет работать до полуночи, кроме того, временно изменятся схемы движения некоторых маршрутов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Автобусы № 3, 16, 23, 49, 64, 67, 80 при съезде с Глазковского моста в центр города после улицы Чкалова будут направлены по Марата, Свердлова, Ленина. В обратном направлении после улицы Ленина они проследуют по Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановки «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского» исключат.

Маршруты № 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 65, 66 при движении от Глазковского моста в центр города после Чкалова также повернут на Марата, Свердлова, Ленина и далее отправятся по привычным маршрутам. Из центра города после Карла Маркса они проследуют по Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановку «Сквер имени Кирова» исключат, а «Улица Сухэ-Батора» перенесут на Ленина – на место остановки «Художественный музей».

Автобусы № 7к, 90 при следовании из центра в направлении Глазковского моста после улицы Ленина пойдут по Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. Остановка «Площадь графа Сперанского» будет исключена.

Транспорт № 74 при следовании от Глазковского моста в центр города после улицы Чкалова будут двигаться по Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршруту с исключением остановки «Сквер имени Кирова».

Автобусы № 12, 16к будут следовать до остановки «Художественный музей». При движении из центра после улицы Ленина их направят по Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. Остановки «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского» исключат.

Общественный транспорт № 8 при движении от Глазковского моста в центр города после улицы Чкалова проследуют по Марата, Свердлова, Ленина, Горького, Сухэ-Батора, Желябова и далее по маршруту. В обратном направлении после Ленина они будут направлены по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту. Остановки «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского» из маршрута временно исключат.

Автобусы № 56 при следовании из центра города в предместье Радищева после улицы Ленина пойдут по Горького, Сухэ-Батора, Желябова, Декабрьских Событий, Рабочей и далее по маршруту. Из предместья Радищева в центр после улицы Рабочая транспорт проследует по Декабрьских Событий, Карла Маркса, Ленина и далее по маршруту. Будут исключены остановки «Сквер имени Кирова», «Художественный музей» и «Площадь графа Сперанского».

При следовании из центра города будут введены дополнительные остановки «Улица Сухэ-Батора» и «Цирк».

Автобусы № 48 при следовании от Маратовского кольца в центр города после улицы Рабочей будут направлены по Декабрьских Событий, Карла Маркса, Сухэ-Батора, Желябова и далее по маршруту.