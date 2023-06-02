День города 3 июня собираются праздновать всем Иркутском

Праздничные мероприятия в День города состоятся в различных районах Иркутска, сообщили в мэрии.

На территории Свердловского округа в 12:00 в сквере Гидростроителей на Безбокова, 1 организуют представление театральной студии «Маски» Дома детского творчества № 3. С 12:30 на стадионе школы № 77 на Курчатова, 13а проведут праздничное мероприятие «Лето в городе». В 14:00 в сквере имени 75-летия Победы на бульваре Рябикова, 2б начнется концерт «Любимому городу».

В 14:00 в сквере имени Александра Вампилова в микрорайоне Первомайский, 32 запланирована театрализованная программа «Мы любим тебя, Иркутск!».

В Октябрьском округе 3 июня пройдут дворовые праздники с игровыми программами: в 12:00 – на Депутатской, 63/1, в 15:00 – на Дальневосточной, 110.

В Ленинском округе основной праздник, приуроченный ко Дню города, состоится 2 июня в 17:00 в сквере на Сибирских Партизан, 11б. Предусмотрены концерт, конкурсы, развлечения для детей и взрослых. 3 июня в 15:00 организуют развлекательную программу на спортивном корте в микрорайоне Березовый, 105. В 17:00 запланирован праздник на спортплощадке вблизи дома № 30 на улице 3-я Дачная в поселке Вересовка.

На территории Правобережного округа также пройдут мероприятия в честь Дня города. 3 июня откроют 122-й беговой сезон на Иркутском ипподроме. Жителей приглашают на улицу Култукская, 107/1 в 13:00.

Праздник народной культуры «Город мой на Ангаре» состоится в 17:00 по адресу улица Каштаковская, 55. Помимо этого, в 12:00 для детей с ограниченными возможностями здоровья проведут праздник «Звонкие ладошки» на Красноармейской, 8б. В 11:00 запланирована игровая программа «Минувших дней веселые забавы» в Доме-музее Волконских в переулке Волконского, 10.