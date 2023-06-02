Иркутянке удалось отсудить больше 200 тысяч рублей за упавшее на иномарку дерево

Дерево упало на автомобиль Honda Shuttle жительницы Иркутска – за повреждение транспорта удалось получить 226,4 тысячи рублей компенсации, сообщила пресс-служба Свердловского районного суда.

Инцидент случился в мае прошлого года: истец припарковалась на ул. Леси Украинки, 22. Через 30 минут она обнаружила свой транспорт поврежденным при падении дерева: крыша помялась, лакокрасочное покрытие испортилось.

Помимо указанной суммы МКУ «Городская среда», выступавшее ответчиком, также оплатит 7 тысяч рублей расходов на услуги независимой экспертизы, 1 500 рублей за демонтаж потолочного покрытия, 20 000 рублей за услуги представителя, а также госпошлину в 5 549 рублей.