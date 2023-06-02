9,5 млн рублей. В такую сумму иркутяне оценили размер накоплений на будущее детей

Большинство жителей России считает своей обязанностью бережное отношение к здоровью своих детей, а самым важным для их гармоничного развития — родительскую любовь и заботу. Помимо эмоциональных составляющих в тройке главных задач родителей лидирует покупка недвижимости. По значимости обеспечение детей собственным жильём опередило траты на образование. Интересно, что наиболее солидную сумму планируют передать детям жители Москвы (12,2 млн рублей), Санкт-Петербурга (11,7 млн) и Иркутска (9,5 млн). Это показало исследование СберСтрахования жизни накануне Международного дня защиты детей.

Отвечая на вопрос, что необходимо дать ребёнку, 87% респондентов выбрали здоровье, почти столько же (86,7%) — любовь и заботу. Далее идут недвижимость (72,1%), приличное образование (70,6%) и достойное воспитание (58,4%). Хорошую работу желают своим детям 28,6% участников исследования, финансовую грамотность намерены привить 11,8%, сформировать стартовый капитал — 11,5%.

На будущее детей считают нужным откладывать деньги 19,7% россиян. Чаще остальных это утверждение разделяют россияне в возрасте 31–40 лет (26%) и 41–50 лет (20%). При этом женщин в этой группе оказалось значительно больше мужчин — 24% против 16%. Больше всего сторонников идеи накопления средств для детей оказалось в Москве (32%), Набережных Челнах (29%), Иркутске и Хабаровске (по 25%). Меньше всего их в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону (по 15%), Владивостоке, Краснодаре и Санкт-Петербурге (по 16%).

В среднем россияне каждый месяц откладывают на накопления для детей 6,8 тыс. рублей. Эта сумма меняется с возрастом родителей: от 3,9 тыс. в 18–30 лет до 9,1 тыс. в 41–50 лет. Женщины оказались щедрее мужчин — 8,3 тыс. против 5,3 тыс. рублей. Самые крупные суммы на будущее сыновей и дочерей выделяют жители Москвы (8,5 тыс.), Кемерова (8,4 тыс.), Оренбурга (7,8 тыс.), Перми и Иркутска (по 7,7 тыс.).

Что касается целей накопления, то и здесь лидирует покупка жилья — такой вариант выбрали 69,9% опрошенных. 58% высказались за необходимость откладывать деньги на образование, 38,4% — на укрепление здоровья. 14,3% считают важным наличие средств для старта карьеры, 7,9% — чтобы ребёнок чувствовал себя свободнее, а 6,7% формируют капитал для переезда.

Ольга Монахова, управляющий директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

«В среднем россияне считают нужным накопить для детей 8,5 млн рублей. Особых различий по возрасту родителей здесь не просматривается. Но у мужчин конечная цель в денежном выражении оказалась выше, чем у женщин, — 10,5 млн против 6,4 млн рублей. Однако, женщины чаще мужчин формируют капитал на будущее детей при помощи набирающих популярность программ накопительного страхования жизни (НСЖ) — 79% против 21%. При этом средний возраст россиян, оформляющих детские программы, составляет 39 лет для женщин и 42 года для мужчин. НСЖ позволяет не только создать необходимый капитал к определённому сроку, но и даёт страховую защиту. Если произойдёт страховой случай, ребёнок всё равно получит деньги: их выплатит страховая компания. Только в первом квартале 2023 года клиенты СберСтрахования жизни направили более 30 млрд рублей в программы НСЖ».

Интересно, что наиболее солидную сумму планируют передать детям жители Москвы (12,2 млн рублей), Санкт-Петербурга (11,7 млн), Иркутска (9,5 млн), Томска и Уфы (по 9,3 млн). Скромнее в своих стремлениях жители Ростова-на-Дону и Ульяновска (по 7,2 млн рублей), а также Махачкалы (6,3 млн).

Как и в прошлом году, подавляющее большинство участников опроса (87,8%) считает нужным давать карманные деньги своим детям. В основном такие суммы предназначены для питания в школе и вне её (56,6%), оплаты проезда (34,7%), повышения финансовой грамотности (22,3%), компьютерных игр и развлечений (17,3%), оплаты мобильной связи (14%) и обучения накоплению (12,9%).

В прошлом году большинство россиян высказались за то, что давать карманные деньги можно уже с 9 лет. В этом году — родители в среднем высказались в пользу 10 лет. А средняя сумма карманных денег составила 454 рубля.

Обучать ребёнка финансовой грамотности, по мнению россиян, пора уже в 7–8 лет. Жители Казани, Томска и Уфы начинают знакомить детей с денежной азбукой раньше других — уже в 6 лет. При этом 61% респондентов уверены, что повышать финансовую грамотность ребят должна школа (в прошлом году таковых было 67%). Ещё 21,7% видят эту задачу как семейную (годом ранее — 15%). 13,3% готовы переложить её на детский сад, а 3,9% — на педагогов вуза.

Исследование проводилось в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.

Самые популярные желания россиян для детей (%)

Здоровье 87,0 Любовь и забота 86,7 Жильё, недвижимость 72,1 Хорошее образование 70,6 Достойное воспитание 58,4 Хорошая работа 28,6 Финансовая грамотность 11,8 Стартовый капитал 11,5 Другое 17,3

Доля тех, кто откладывает на образование детей, их будущее, обеспечение стартовым капиталом и т. п. (%)

Астрахань 18 Барнаул 20 Владивосток 16 Волгоград 22 Воронеж 18 Екатеринбург 19 Ижевск 17 Иркутск 25 Казань 20 Кемерово 21 Киров 20 Краснодар 16 Красноярск 18 Махачкала 17 Москва 32 Набережные Челны 29 Нижний Новгород 15 Новокузнецк 21 Новосибирск 17 Омск 20 Оренбург 22 Пенза 18 Пермь 20 Ростов-на-Дону 15 Рязань 17 Самара 17 Санкт-Петербург 16 Саратов 21 Севастополь 17 Тольятти 20 Томск 18 Тюмень 18 Ульяновск 24 Уфа 18 Хабаровск 25 Челябинск 21 Ярославль 22

Средняя сумма, которую россияне откладывают на будущее детей (тыс. рублей в месяц)