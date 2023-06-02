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Андрей Белевцев — на ЦИПР-2023: Существенное влияние на развитие любых отраслей окажут большие языковые модели и облачные технологии

Сбер принимает участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде. Старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев выступил на сессии «Формирование ландшафта отечественных индустриальных ИТ-решений для достижения технологической независимости».

На сессии обсуждались технологические решения для российской энергетической индустрии. Лидеры отрасли рассказали, насколько широко в их компаниях используется отечественное ПО и в каких областях оно полностью или частично замещает иностранное, а также обсудили возникающие проблемы. Опыт этой индустрии может стать примером для системообразующих компаний других отраслей.

Андрей Белевцев в своём выступлении подчеркнул, что Сбер — крупнейшая в стране технологическая компания. Сегодня в ней работает 40 тысяч ИТ-специалистов. И задача Сбера — помогать своими технологиями максимальному числу корпоративных клиентов.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка:

«В целом, когда мы говорим о новом технологическом качестве, на мой взгляд, это о кардинально другой работе с данными. Технологический скачок невозможен без обмена данными между компаниями, поставщиками и другими участниками рынка. Кроме того, сегодня существенное влияние на развитие любых отраслей окажут большие языковые модели (LLM) и облачные технологии. Мы в свою очередь готовы предлагать их партнёрам из индустрий. Для разработки конкретных решений нам нужны индустриальные партнёры для более глубокого погружения в различные отрасли. Поэтому приглашаем всех к сотрудничеству и готовы предоставить технологии больших моделей, вычислительные ресурсы и облачные технологии».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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