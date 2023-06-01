Сбер на ЦИПР: лучшие отечественные решения для общества, бизнеса и государства

В первый день конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде Сбер и компании-партнёры представили лучшие цифровые решения и технологии, которые уже сегодня способствуют ускоренному развитию страны, эффективной работе бизнеса, повышают качество оказания услуг, в том числе в таких социально значимых сферах, как здравоохранение и образование. Сбер — официальный партнёр мероприятия.

На стенде компании гости и участники конференции могут познакомиться с цифровыми решениями на базе искусственного интеллекта индустрий здоровья и образования Сбера:

Школа программирования «Школа 21» — флагманский проект индустрии образования Сбера. Проект даёт возможность любым кандидатам старше 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную профессию в ИТ. Сегодня в стране работает четыре кампуса: в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте, в которых учатся более 4100 человек. Открыть новые кампусы планируется в Ярославле, Великом Новгороде, Владивостоке и Самаре.

Ещё один проект индустрии, представленный на стенде, — Академия Edutoria. Это платформа для онлайн-обучения по программам высшего и дополнительного профессионального образования. В этом году студенты могут выбрать одну из пяти онлайн-программ магистратур, уже открыт набор на 2023/2024 учебный год по высоко востребованным на современном рынке труда профессиям. Выпускники всех образовательных программ Академии Edutoria получат диплом государственного образца от российских университетов.

Медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье», лидер российского medtech-рынка, представил одно из ключевых решений — цифровую платформу дистанционного мониторинга пациентов с хроническими и неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ). Сервис уже внедрён в половине регионов России. К маю 2023 года более 250 тысяч пациентов с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и подтверждённой коронавирусной инфекцией были подключены к удалённому мониторингу. К платформе было подключено 4,5 тысячи врачей со всей России, включая кардиологов, эндокринологов и терапевтов, которые провели уже более 135 тысяч онлайн-консультаций.

Группа компаний ЦРТ, партнёр Сбера, представила на конференции новый продуктовый релиз Voice2Med — голосовое заполнение медицинских протоколов на основе искусственного интеллекта. К имеющимся словарям добавлен новый, уже девятый словарь медицинских терминов — словарь онколога. Голосовой ввод экономит более 20% времени врачей на заполнении медпротоколов и позволяет заполнять СЭМД — структурированные электронные медицинские документы — в два раза быстрее. Также группа ЦРТ представила биометрический СКУД – турникет, который с помощью технологий компьютерного зрения позволяет «по лицу» обеспечить бесконтактный и комфортный проход.

Компания «СберМедИИ» продемонстрировала систему поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта — умный помощник врача «ТОП-3», разработанный Лабораторией по искусственному интеллекту Сбера, СберМедИИ и правительством Москвы. Решение показало свою эффективность в московских поликлиниках. С момента начала работы «ТОП-3» помог столичным врачам поставить более 10 миллионов предварительных диагнозов. Решения и разработки компании сегодня используются в 56 субъектах РФ.

Также на стенде Сбера представлены технологические сервисы и продукты для бизнеса и людей:

Platform V — цифровая облачная платформа Сбера, которая позволяет быстро и эффективно разрабатывать приложения любого масштаба и сложности. Она содержит более 70 продуктов, созданных на базе собственных инновационных разработок и хорошо зарекомендовавших себя решений с открытым исходным кодом. Platform V помогает компаниям достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения и провести цифровую трансформацию, а также снизить расходы и оптимизировать процесс разработки.

Флагманские B2B-продукты — сервис для видеоконференций SberJazz, занимающий на российском рынке лидирующие позиции по приросту новых пользователей. Платформа речевых сервисов SaluteSpeech, благодаря ее технологиям распознавания и синтеза речи ассистент Салют понимает запросы пользователей и может отвечать голосом, который звучит максимально естесвенно. Конструктор для создания чат-ботов SaluteBot и корпоративный мессенджер для совместной работы и безопасного общения Dialog — уже сегодня могут заменить решения многих иностранных вендоров.

Комплексное решение для аналитики и управления коммуникациями от группы компаний ЦРТ – партнера Сбера, которое включает речевую аналитику, диалоговых ассистентов, биометрию, контактные центры, позволяет крупному бизнесу и госсектору создавать решения на основе речевых технологий для оптимизации клиентского опыта.

Умные устройства Sber с виртуальным ассистентом Салют на борту: колонки SberBoom и SberBoom Mini, SberBox Top — ТВ-медиацентр с умной камерой; SberPortal — смарт-дисплей с премиальной акустикой; тв-приставка SberBox и телевизор Sber c операционной системой Салют ТВ.

Также на стенде представлена генеративная модель Сбера — Kandinsky 2.1, которая способна всего за несколько секунд создавать высококачественные изображения по их текстовому описанию на естественном языке. Она также может смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, генерировать изображения, похожие на заданное, дорисовывать недостающие части картинки и формировать изображения в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting). Модель понимает запросы на 101 языке (включая русский и английский) и умеет рисовать в различных стилях.

На ЦИПР спикеры Сбера выступают в ключевых сессиях, а также принимают участие в подписании соглашений о сотрудничестве с компаниями и правительством Нижегородской области.