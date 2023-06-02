Как будут развивать промышленный туризм в Приангарье

«Промышленный туризм – одна из точек роста, новый российский тренд открытой промышленности», – считает Михаил Серебренников, заместитель начальника отдела развития экспортной деятельности в управлении промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области. На круглом столе по туризму в Центре «Мой бизнес» он рассказал, что развитие этого сегмента туристической отрасли способствует повышению престижа российской промышленности, привлечению молодых специалистов в отрасли, сохранению рабочих мест и популяризации рабочих профессий. А главное – развитию региона и его привлекательности.

Михаил Серебренников, заместитель начальника отдела развития экспортной деятельности в управлении промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области. Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

«Без предприятий промышленный туризм невозможен»

В 2022 году наш регион стал участником всероссийского акселератора «Открытая промышленность». По его итогам в апреле 2023 года Приангарье стало лидером в номинации «ПРОМпоколение – за лучшую стратегию по привлечению специалистов нового поколения в промышленность.

– Да, Байкал остается основным магнитом для туристов, и наша задача – создавать альтернативные маршруты, в том числе – промышленного туризма. Для развития этого направления у нас есть все составляющие. Иркутская область, как известно, богата не только разнообразной ресурсно-сырьевой базой, но и сильной промышленностью. При этом важным звеном всех этих процессов в регионе является молодежь, – подчеркнул Михаил Серебренников. – Именно она будет масштабировать бизнес, увеличивать производственный потенциал нашего региона.

Михаил напомнил, что по итогам 2022 года Иркутская область находится на первом месте по инвестиционной привлекательности.

– Цель – к 2025 году вовлечь в сферу промышленного туризма 36 предприятий. Развитие этого направления – важный элемент сдерживания оттока населения из региона, в том числе молодежи. Проведенный в рамках акселератора опрос показал: 40% респондентов хотели бы посетить площадки промпредприятий. Интерес к промышленному туризму проявляют и туроператоры, они готовы включать промышленные экскурсии в общие турпродукты.

«Успешные пилоты вышли на всероссийский уровень»

В рамках акселератора в течение полугода команда Иркутской области училась, внедряла новые и улучшала существующие проммаршруты. В нее вошли отраслевые органы государственной власти, туристические ассоциации, вузы и, конечно, предприятия – шесть «пилотов», которые прошли весь этот путь первыми в Приангарье.

День предпринимателя. Круглый стол по туризму. Центр «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

«Пилотами» стали шесть предприятий – Иркутская нефтяная компания, Иркутская ГЭС (ЕвроСибЭнерго), Азия Мьюзик Компани, Байкалкварцсамоцветы, Усольские узоры и Элит Трейд. По итогам работы акселератора компании из Иркутской область заметили на федеральном уровне, и это дало региону преимущества.

– Экскурсия ИНК «Полимерная долина в сердце тайги», которую проводят в Усть-Куте на строящемся заводе полимеров, включена в общероссийский путеводитель по промышленному туризму «Все на завод». Еще один лидер в сфере промышленного туризма – «Байкалкварцсамоцветы» – единственное в России предприятие, добывающее чароит, вошло в топ-15 производственных экскурсий в РФ, представленных на карте промышленного туризма, это достойный показатель. Подать заявку на экскурсии по этим предприятиям можно уже сейчас на сайте promtourism.online.

«Включать промэкскурсии в общие туристические продукты»

По мнению Михаила Серебренникова, важно заниматься продвижением промтуризма. Он отметил несколько направлений, по которым идёт работа.

День предпринимателя. Круглый стол по туризму. Центр «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– В первую очередь это анкетирование, выявление и составление реестра потенциальных участников. Сейчас Минэкономразвития активно формирует этот реестр. Мотивация тоже важна. Разрабатывается региональная награда в этой сфере, чтобы стимулировать предприятия, поощрять их. Необходимо активнее включать промышленные экскурсии в общие туристические продукты региона. Это работа не одного дня, которой мы все, команда Иркутской области, сейчас занимается. Акселератор закончился, участие в нем дало нам знания и направление работы. Теперь предстоит масштабировать опыт «пилотов» и популяризировать их наработки среди жителей Иркутской области и за ее пределами.

О форуме

Масштабный форум предпринимателей «Бизнес в условиях современности», состоявшийся в День российского предпринимательства 26 мая, собрал в Иркутске более 500 человек. Мероприятие прошло в Центре Мой бизнес в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Программа форума была насыщенной: 15 спикеров-практиков, десять секций, посвященных маркетингу и интернет-продвижению, туризму, сельскому хозяйству, социальному предпринимательству, основам патентования, правилам успешного прохождения таможни и другие. Участниками форума стали как успешно работающие предприниматели, так и те, кто делает первые шаги в бизнесе или еще только планирует начать свое дело.