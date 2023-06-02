ИНК стала победителем II Спартакиады трудовых коллективов Иркутска

Иркутская нефтяная компания заняла первое место на II городской спартакиаде среди трудовых коллективов Иркутска. Соревнования прошли по баскетболу, волейболу, мини-футболу, шахматам и др.

Первая победа команде ИНК досталась в мини-футболе, в состязаниях приняли участие сильнейшие команды топливных и нефтяных компаний. В играх по волейболу золото завоевала женская сборная ИНК. Победу в шахматных играх одержали генеральный директор компании Яков Гинзбург и руководитель группы казначейских операций Елена Рейнгольд. Серебряные медали команда получила в баскетболе и плавании.

В финале спартакиады между предприятиями города прошли тимбилдинговые эстафеты, дартс, силовое многоборье, стрельба из пневматического оружия, перетягивание каната. В каждом из испытаний выступала команда из 10 спортсменов-универсалов.

По итогам, с разницей в один балл, 1-е место заняла команда ИНК, обыграв сотрудников Иркутского авиазавода. Третьими стали спортсмены Восточно-Сибирской железной дороги.

Иркутская нефтяная компания становится лидером соревнований трудовых коллективов города уже второй год. В прошлом году предприятие заняло 1-е место, а также стало призером регионального этапа Всероссийской спартакиады трудящихся.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров. В настоящее время общее число сотрудников – 14 тыс. чел.