«Листвянка – это топ, куда еще ехать?!» Даниил Марышкин – об особенностях организации вип-туров

Индивидуальный маршрут, повышенный комфорт, обслуживание по высшему разряду и абсолютная независимость – всё это составляющие элитного отдыха, считает Даниил Марышкин, руководитель компании «Территория Байкала», занимающейся вип-турами. На секции по туризму в Центре «Мой бизнес» в День российского предпринимательства он рассказал о наболевших проблемах элитного туризма и путях их решения.

Даниил Марышкин, руководитель компании «Территория Байкала»

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

«Байкал для многих випов – это Листвянка и Ольхон»

Даниил Марышкин рассказывает, что организацию вип-туров они начали с путешествий по Байкалу, позже гости стали просить о турах и в другие регионы. Так компания вышла на всероссийский уровень и сейчас имеет богатый опыт по организации вип-путешествий по всей стране.

– Нашему региону с точки зрения сервиса есть чем гордиться, – уверенно заявляет Даниил Марышкин. – Тройка самых популярных мест за Уралом выглядит так: Байкал, Алтай, Камчатка. Это те регионы, которые в топе по сервису. Иркутскую область я бы поставил на втором месте, Камчатка обгоняет нас по уровню гостиниц.

Но есть серьезные информационные проблемы, говорит Даниил Марышкин.

– Вот типичная история. К нам обратился представитель Евгения Миронова с просьбой организовать актеру отдых на Байкале. Дали ЦУ: вы гостя встречаете, один день показываете открытый Байкал, затем привозите в Листвянку и оставляете его на пять дней. Нам стало интересно, почему артист хочет провести столько времени в Листвянке. И мы получили ответ: «Листвянка – это топ, куда еще ехать?!» Нам удалось убедить Евгения, что на Байкале множество красивых и интересных мест! За полчаса мы сверстали для него новую программу и организовали спонтанное и увлекательное путешествие.

День предпринимателя. Круглый стол по туризму. Центр «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Известные персоны, как правило, ограничены по времени. Это довольно распространенная ситуация, когда гостей везут в Листвянку – самое простое и быстрое решение. И люди, которые были только там, возвращаясь домой, рекомендуют своим знакомым именно это место.

– Замкнутый круг получается. Поэтому в поисковике топовый запрос по Байкалу – Листвянка и Ольхон. Сарафанное радио тоже работает на эти места. Это одна из основных проблем.

По мнению Даниила Марышкина, здесь есть два решения. Во-первых, принимающей стороне необходимо договариваться с туроператорами, чтобы те на лояльных условиях показывали звездам, лидерам мнений другой Байкал. И менять таким образом информационное поле. Второе – надо рекламировать новые территории в интернете.

День предпринимателя. Круглый стол по туризму. Центр «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

«Сегодня люди думают в короткую»

Еще одна проблема рынка – это отсутствие четкого позиционирования.

– Важна специализация. Сделать хороший, качественный продукт для вип-туриста – это мастерство, далеко не каждая компания на это способна, – говорит Даниил Марышкин. – Есть те, кто круто делают однодневные поездки на Байкал – продукт для массового туриста. И, если к ним обращается вип-гость, а они, не особо задумываясь, не сделают всё по высшему разряду, гость будет разочарован и может больше на Байкал не приехать. Мы потеряем маленькую частичку рынка, а регион получит негативную оценку.

День предпринимателя. Круглый стол по туризму. Центр «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Низкая глубина бронирования – еще одна боль рынка.

– Сегодня люди думают в короткую, ничего не планируют заранее. Часто сталкиваемся с тем, что клиенты говорят: хотим ехать завтра! А у нас нет свободного номерного фонда и т.д. Кроме того люди хотят лояльных условий по отмене поездки. Мы, как турпоператор, такие условия предоставить можем, но далеко не всегда отели и базы отдыха предоставляют эти лояльные условия нам. Поэтому компании часто попадают в ловушку: отель хочет заранее получить невозвратную предоплату, а туроператор до последнего не имеет представления о количестве проданных мест.

Бич рынка – слишком частый пересмотр отелями стоимости номеров.

– Эта проблема ярко выражена на Камчатке и Алтае. У отеля случился овербукинг (ситуация, когда проданных номеров больше, чем реальных мест в гостинице). Чтобы его не достигать, отельеры начинают повышать стоимость. Цены могут повышаться раз в месяц. С того момента, как я начал продавать какую-то сборную программу, до того момента, как она приехала, стоимость может увеличиться в 12 раз! Получается, я ухожу не просто в минус, а в глубокое дно. Важно коммуницировать, мы все субъекты одного рынка, нужно выстраивать долгосрочные отношения.

День предпринимателя. Круглый стол по туризму. Центр «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

О форуме

Масштабный форум предпринимателей «Бизнес в условиях современности», состоявшийся в День российского предпринимательства 26 мая, собрал в Иркутске более 500 человек. Мероприятие прошло в Центре Мой бизнес в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Программа форума была насыщенной: 15 спикеров-практиков, десять секций, посвященных маркетингу и интернет-продвижению, туризму, сельскому хозяйству, социальному предпринимательству, основам патентования, правилам успешного прохождения таможни и другие. Участниками форума стали как успешно работающие предприниматели, так и те, кто делает первые шаги в бизнесе или еще только планирует начать свое дело.