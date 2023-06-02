Семья работника ИркАЗа представит Иркутскую область на Всероссийском конкурсе «Семья года»

Сотрудник Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ вместе со своей семьей заняли первое место в номинации «Многодетная семья» конкурса «Почётная семья Иркутской области».

Для участия в конкурсе нужно было составить презентацию, собрать документы и портфолио, которое у семьи получилось достаточно объёмным, ведь все они очень активны и любознательны.

Александр Хитов, аппаратчик в производстве солей Дирекции по электролизному производству ИркАЗа и его супруга Анастасия воспитывают трех талантливых и любознательных сыновей.

Глава семьи Александр является тренером по футболу. Его воспитанники участвуют в региональных и областных соревнованиях и занимают призовые места. И сам он от них не отстаёт: играет в футбол и волейбол, в его копилке более 50 наград разного достоинства. Увлекается охотой, играет на гитаре и красиво поёт.

Анастасия сейчас в отпуске по уходу за ребёнком, до этого трудилась в администрации города. У неё интересное хобби: она увлекается цирковым искусством. Неоднократно участвовала во всероссийских фестивалях, регулярно выступает на сцене ДК «Металлург» – и сольно, и в составе коллектива. Своим уникальным опытом охотно делится с воспитанниками образцовой эстрадно-цирковой студии «Калейдоскоп», является примером для подражания и добрым наставником.

– О конкурсе узнала лет пять назад. Участвуем в нём второй раз. В первый заняли поощрительное место, а сейчас – призовое. Приятно и радостно получить такое звание. Теперь у нас появилась дополнительная ответственность – нужно держать марку и быть примером для остальных, – рассказывает Анастасия.

Награждение 15 победителей, в число которых вошла семья Александра Хитова, состоялось в Сибэкспоцентре г. Иркутска в рамках выставки-ярмарки «Мир семьи. Страна детства».

По итогам областного конкурса семья Хитовых получила диплом 1 степени в номинации «Многодетная семья» и будет представлять Иркутскую область на ежегодном Всероссийском конкурсе «Семья года».