Нелегальную криптоферму обнаружили в микрорайоне Солнечный

Иркутские криптодельцы добывали валюту прямо в трансформаторной подстанции.

Сотрудники «Иркутскэнергосбыта» выявили новый факт нелегального майнинга, который осуществлялся в помещении одной из частных иркуотских подстанций в микрорайоне Солнечный.

Сложность установления так называемой криптофермы заключалась в том, что предприимчивые дельцы добывали криптовалюту под видом предоставления электроэнергии потребителям. Для этого они разместили ее в собственной трансформаторной подстанции. Сейчас установлением их личностей занимаются сотрудники полиции.

После получения сведений о возможной противоправной деятельности, на место прибыли сотрудники прокуратуры, МВД и энергетики. Владельцы строения отказались открыть двери, поэтому проникнуть внутрь удалось только после вскрытия замков аварийно-спасательной службой. Внутри находилось около 20 единиц работающего майнингового оборудования. После проведения осмотра оно было изъято полицией. По данному факту по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело.

Ущерб в результате их деятельности составил почти 900 тыс. рублей. По одной из версий, затраты на потребленную электроэнергию списывались на обычных потребителей либо гарантирующего поставщика. Сейчас эта информация проверяется. Кроме того, подобная деятельность создавала прямую угрозу надежности энергоснабжения и могла привести к аварийным отключениям.

Напомним, ранее энергетики неоднократно выявляли факты серого майнинга в разных городах области. Так называемые фермы обнаруживались в бюджетных учреждениях, многоквартирных домах, хозяйственных постройках и других местах. Сообщить о нелегальном майнинге можно по телефону контакт-центра 8 (800)-100-97-77 или написать в аккаунте «Свет38» в Телеграм.