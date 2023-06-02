Эн+ объявила победителей ежегодного грантового конкурса экологических проектов

В 2023 году было подано рекордное количество заявок. Конкурс составил 10 заявок на место. Среди победителей проект по созданию пешеходного маршрута в Братске, строительству экотроп на Байкале и переработке отслужившего оконного стекла.

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ подвел итоги четвертого ежегодного грантового конкурса экологических проектов. По результатам отбора победителем объявлен 21 проект в шести номинациях: «Местная инициатива», «Объединяя ресурсы», «Передавая опыт», «Наука и практика», «Курс на устойчивость», «Байкал без пластика». На воплощение своих инициатив грантополучатели получат до 600 000 рублей.

Впервые в грантовом конкурсе приняли участие заявители из Братска. От них поступило 13 заявок, а проект пешеходного маршрута, который свяжет жилой район Братска «Северный Артек» и санаторий «Крылатый» стал победителем. Общее количество поданных заявок на участие также стало рекордным и составило 211 заявок. География проекта помимо Братска включает Иркутск, Байкальск, Усть-Илимск, Дивногорск, Красноярск, Ангарск, Миасс, Нижний Новгород и Республику Бурятия.

Особенностью конкурса в этом году стала поддержка 5 проектов по строительству экотроп. Большое количество заявок по этой теме связано и с тем, что компания ввела в образовательную программу для грантозаявителей вебинар про экотропам. Также эксперты выделили 4 проекта в номинации «Курс на устойчивость», что говорит о постоянном развитии проектов. Экспертное сообщество поддержало предложения по переработке отслужившего оконного стекла и сбору старых вещей, научную программу по изучению уникальных эукариотов экосистемы Байкала, строительство Эко-парка и Эко-центра, создание экологических игр, молодежных общественных пространств и многие другие. Все проекты-победители размещены на сайте https://enplus-grant.ru/.

В этом году впервые была введена номинация «Байкал без пластика». Представленные здесь экологические проекты соответствуют направлениям Дорожной карты Ассоциации «Байкал без пластика», созданной в 2022 году по инициативе Эн+. Победителями данной номинации стали два проекта. Грантополучатели первого из них планируют отправить на переработку более 60 тонн вторсырья и провести более 150 экопросветительских мастер-классов. Вторые – создадут многосерийный комикс о команде «ЭКО защитников» – харизматичных и контрастных по характеру персонажей, которые борются с загрязнением окружающей среды и очищают побережье Байкала от пластика.

«За четыре года проведения грантового конкурса мы нашли единомышленников, которые хотят сохранить уникальную природу и экосистемы Байкала и Приангарья. Можно с уверенностью говорить, что компания успешно формирует сообщество из экспертов, активистов, лидеров мнений, объединенных общими идеями. По сути, каждый заявитель является нашим партнером в части экологических инициатив. Грантовый конкурс уже хорошо знают на местах, у него высокий рейтинг доверия и старта проекта ежегодно ждут десятки экоактивистов», – отмечает заместитель генерального директора компании Эн+ Вера Курочкина.

«Победа – это не только приятно, но и почетно, учитывая, что в этом году конкурс составил 10 заявок на место. Мы получили возможность продолжить проект, начатый благодаря грантовой поддержке Эн+. Ранее наша команда уже выполнила работы по обеспечению комфортного доступа к природным источникам, впадающим в реку Ода. Теперь планируем обустроить тротуары над родниками, установить навесы. Таким образом местные жители и туристы смогут беспрепятственно добраться до всех 18 источников. Уже есть планы по участию на следующий год: у нас давно зародилась идея по созданию полноценной тропы здоровья, а сейчас с помощью грантового конкурса есть реальная возможность получить поддержку!» – отметил руководитель проекта «Источники здоровья» (Ангарск) Евгений Козырев,.

Грантовый конкурс экологических проектов Эн+ проводится четвертый год подряд и является частью комплексной программы компании «Мир со знаком плюс». В её основе лежит защита Байкала и заповедных территорий от различных воздействий окружающей среды. Конкурс направлен не только на развитие долгосрочных экологических инициатив, но и на работу по экологическому просвещению.

Тема экологии находится в постоянном фокусе внимания промышленника и основателя Эн+ Олега Дерипаски, поэтому грантовый конкурс экологических проектов Эн+ является частью комплексной программы компании «Мир со знаком плюс». Она направлена на защиту Байкала и заповедных территорий.