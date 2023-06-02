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Банк «Открытие» запустил программу кредитования внедорожной техники HISUN

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») предложил автокредиты на квадроциклы, багги и мотовездеходы марки HISUN, одного из крупнейших мировых производителей транспорта для активного отдыха. Программа разработана в сотрудничестве с официальным дистрибьютором бренда в России - компанией ООО «Нева-сервис».

Ставки по автокредитам начинаются от 9,9% годовых в рублях. Средства можно получить всего по двум документам, без первоначального взноса и залога, на сумму до 1 млн рублей и сроком до двух лет. Для клиентов также доступно включение в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг. 

Подать заявку на кредит можно у официальных дилеров HISUN в России, на сайте и в офисах банка. Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа.

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HISUN Motors Corporation входит в число мировых производителей внедорожной техники и транспорта для активного отдыха. Квадроциклы и мотовездеходы HISUN успешно продаются более чем в 50 странах. В России продажи марки Hisun стартовали в 2022 году.

«Рынок техники для активного отдыха в России динамично развивается. И мы ожидаем, что 2023 год не станет исключением, а наше совместное финансовое предложение для покупателей HISUN будет востребовано настоящими ценителями бездорожья и скорости», — отметила директор департамента развития продаж автобизнеса «Открытие Авто» Ольга Габеева.

«Российские любители внедорожных приключений уже успели высоко оценить надежность и высокое качество сборки HISUN. Надеемся, что совместная кредитная программа от банка «Открытие» повысит доступность марки и спрос на технику для активного отдыха среди российских клиентов»,  — отметил Лаукарт Тарас Всеволодович директор компании ООО «Нева-сервис».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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