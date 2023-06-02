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Ростех направил в регионы более 900 тысяч доз вакцины от кори

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех досрочно завершил поставки коревой вакцины в регионы России. По госконтрактам с Минздравом РФ в субъекты передано в общей сложности 905,8 тыс. доз монопрепарата для Национального календаря профилактических прививок (НКПП).

«Поставки вакцины против кори стартовали в феврале текущего года и должны были завершиться 25 сентября. Однако из-за неблагополучной ситуации по кори в ряде регионов предприятие нашего холдинга «Нацимбио» перешло на усиленный режим работы, были ускорены темпы отгрузок. Сегодня распределение моновакцины против кори в рамках НКПП полностью завершено. Таким образом, со своей стороны задачу сделать все возможное для обеспечения готовности региональных медучреждений к проведению плановой профилактики кори мы выполнили», – прокомментировал ситуацию исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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