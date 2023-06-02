Открытие Private Banking провел для своих клиентов творческий вечер Игоря Верника

31 мая во флагманском офисе банка «Открытие» на Остоженке прошла очередная встреча клуба Art of Life, объединяющего клиентов Открытие Private Banking. На этот раз состоялся поэтический вечер известного актера театра и кино, народного артиста России Игоря Верника.

Гости вечера осмотрели экспозицию галереи FINEART: сейчас в офисе на Остоженке проходит выставка работ петербургского живописца Дмитрия Шорина. Затем Игорь Верник прочел стихи, исполнил песни собственного сочинения и ответил на вопросы гостей в формате живого диалога.

Клуб Art of Life регулярно проводит встречи с талантливыми людьми и ведущими экспертами в разных сферах.

Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).