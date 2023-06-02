Губернатор Игорь Кобзев подписал закон «Об инвестиционной политике в Иркутской области»

Документ регулирует отношения между представителями бизнеса и органов власти при формировании и реализации инвестпроектов в Приангарье. Напомним, законопроект разработан по инициативе Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и принят на сессии Законодательного Собрания региона 17 мая.

– В настоящее время, в условиях внешнего санкционного давления, особое значение приобретает формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе, а для этого необходимо установить четкие правила – бизнесу как никогда важна стабильность. Закон «Об инвестиционной политике в Иркутской области» направлен на совершенствование нормативной правовой базы региона в указанной сфере. Его можно назвать инновационным, потому что инвестор может получить сразу комплекс мер государственной поддержки, – рассказал Игорь Кобзев.

Одно из важнейших нововведений состоит в том, что теперь при реализации проекта между инвестором и Правительством Иркутской области будет заключаться специальное соглашение. Ранее для получения разных мер поддержки инициатору необходимо было собрать несколько пакетов различных документов. Теперь, подписывая инвестсоглашение, инициатор может получить разные меры господдержки одновременно единым пакетом.