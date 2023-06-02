На 12 сетей приходится половина всего аптечного сегмента Москвы

В апреле 2023 года на рынке Москвы работает 8240 аптек. При этом половина всего аптечного сегмента приходится на 12 сетей, такие данные приводят эксперты компании KNRU.

В этом сегменте сейчас представлено 79 сетей. Наиболее крупные участники рынка имеют более 1 тыс. аптечных пунктов. При этом 12 сетей имеют более сотни торговых точек, а 30 сетей имеют десять или более представительств.

На данный момент на 12 самых крупных сетей приходится 3903 аптеки, то есть фактически половина всего рынка аптеки. Доля крупных игроков в столице сейчас составляет 47,37%.

Доля аптечных сетей Москвы, где есть 10 или более аптечных пунктов относительно общего числа таких торговых точек составляет 57.94% или 4774 объекта.

«Сейчас аптечные сети развиваются очень аккуратно и скрупулёзно подходит к выбору мест для новых открытий. В связи с этим говорить про мощное развитие этой сферы на данный момент нельзя», – отметила руководитель департамента коммерческой недвижимости компании KNRU Полина Фиофилова.