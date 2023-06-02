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Банк Уралсиб в Кемерове стал участником экологического субботника

31 мая сотрудники Банка Уралсиб в Кемерове приняли участие в X экологическом субботнике «Зеленая весна», организованном Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского.

Участники акции очистили от мусора берега реки Томи и озера Красного. Волонтеры Банка Уралсиб вместе с работниками других компаний Кузбасса убирали мусор с прибрежной зоны озера, помогали паковать бытовые отходы в мешки.  В акции так же приняли участие представители органов государственной власти области и г. Кемерово, сотрудники природоохранных структур и организаций.

«Банк Уралсиб в Кемерове второй раз принимает участие в экологической акции по уборке мусора, мы вносим свой посильный вклад в сохранение окружающей среды региона. Банк принимает участие в различных социальных акциях нашей области, мы участвуем не только в экологических акциях, поддерживаем спортивные и культурные мероприятия, образовательные проекты», — отметила территориальный директор Кемеровской территориальной дирекции Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Оксана Дудина.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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