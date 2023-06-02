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Программа Уралсиб Бонус предлагает кешбэк до 30% за покупки у партнеров

Участники программы лояльности Уралсиб Бонус теперь могут получить дополнительный кэшбэк до 30% за покупки у партнеров. В личном кабинете Уралсиб Бонус доступен новый раздел «Партнеры онлайн» с перечнем магазинов и сервисов, за покупки в которых будут начислены дополнительные бонусные рубли. Среди партнеров банка более 100 известных магазинов и сервисов, представленных в 20 категориях.

Для получения дополнительного кешбэка необходимо перейти на сайт магазина по ссылке из личного кабинета Уралсиб Бонус и совершить покупку по любой карте Банка Уралсиб.

Кешбэк за покупки у партнеров начисляется дополнительно к основному кешбэку программы Уралсиб Бонус независимо от выполнения базовых условий программы (ежемесячный оборот, наличие задолженности по кредитным продуктам, наличие пакетов услуг). Максимальная сумма кэшбэка за покупки у партнеров не ограничена.

Подробнее о дополнительном кешбэке за покупки у партнеров можно узнать здесь. Подробнее о программе лояльности Уралсиб Бонус.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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