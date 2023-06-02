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Майнинговую ферму нашли на трансформаторной подстанции в Иркутске

Нелегальным майнингом занимались на территории трансформаторной подстанции в Иркутске – здесь найдено соответствующее оборудование, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

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<p>Фото прокуратуры Иркутской области</p>

Фото прокуратуры Иркутской области

Около 20 «асиков» было установлено в дополнительном помещении организации на проспекте Маршала Жукова в микрорайоне Солнечный – они были присоединены к электросетям.

В результате противоправной деятельности причинен ущерб около 900 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием», ведется расследование.

Деятельность майнеров пресечена – оборудование изъято.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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