Памятную доску в честь участника СВО Романа Ветрова открыли в Иркутске

Торжественная церемония открытия мемориальной доски уроженцу Иркутска, награжденному орденом Мужества за участие в специальной военной операции Роману Ветрову, прошла в школе № 19, рассказали в мэрии.

Фото мэрии Иркутска

Парень учился в этом учебном заведении. После окончания школы он получил диплом Иркутского техникума архитектуры и строительства. В 2019 году его призвали в армию, после чего он пошел служить по контракту в Вооруженные силы России.

Молодому человеку было всего 22 года, когда он принял мужественное решение – защищать свою страну. Иркутянин погиб в Донецкой области в поселке Ямполь 25 апреля 2022 года.