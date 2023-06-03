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Памятную доску в честь участника СВО Романа Ветрова открыли в Иркутске

Торжественная церемония открытия мемориальной доски уроженцу Иркутска, награжденному орденом Мужества за участие в специальной военной операции Роману Ветрову, прошла в школе №  19, рассказали в мэрии.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

Парень учился в этом учебном заведении. После окончания школы он получил диплом Иркутского техникума архитектуры и строительства. В 2019 году его призвали в армию, после чего он пошел служить по контракту в Вооруженные силы России.

Молодому человеку было всего 22 года, когда он принял мужественное решение – защищать свою страну. Иркутянин погиб в Донецкой области в поселке Ямполь 25 апреля 2022 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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