Директора муниципального дома культуры в Приангарье заподозрили в мошенничестве

Уголовное дело возбудили в отношении экс-директора муниципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр» Янтальского муниципального образования Иркутской области из-за подозрения в мошенничестве на 350 тысяч рублей, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, женщина в период с 2017 по 2022 год умышленно похитила деньги, выделяемые из бюджета муниципалитета на оплату труда привлекаемых для работы в досуговом центре лиц. Средства были выплачены себе и потрачены на собственное усмотрение.

В настоящее время ведется расследование.