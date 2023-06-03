Почти 180 млн рублей в Иркутской области потратят на интеллектуальную транспортную систему

Элементы интеллектуальной транспортной системы продолжают устанавливать на дорогах Приангарья: в 2023 году на эти цели из федерального и областного бюджетов направлено 178 млн рублей, сообщили в региональном минтрансе.

Это аппаратура, приложения и датчики, задача которых – сбор информации для анализа ситуации на дорогах, формирования более безопасного, скоординированного и логичного использования транспортных сетей, управления дорожным движением.

Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Аппаратуру установят в течение дорожно-строительного сезона, до октября текущего года.

Подсистему мониторинга параметров транспортных потоков установят на 11 участках, в частности в Иркутске на пересечении улиц Маяковского и 2-я Железнодорожная, Джамбула и переулка Спортивный, Байкальской и Советской в районе дома № 291а по Байкальской, Депутатской и Советской, Баррикад и Юлиуса Фучика.

Также на улице Трактовой в районе ООТ «Бакалея», Олега Кошевого в районе дома № 61, на 1-м километре автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда, на 1-м километре автодороги Иркутск – Большое Голоустное и на 3-м километре дороги в садоводство «Дорожный строитель».

На 14 участках установят подсистему умных светофоров, зеленый или красный сигнал которых включается определенным образом для сокращения времени пребывания автомобилей на перекрестках.

Устройства заработают на пересечениях Бульвара Рябикова в районе рынка «Ручей», на перекрестках улиц Ленина и Карла Маркса, Седова и моста Академический, Байкальской и Советской, Байкальской и Донской, Байкальской и Иркутской 30-й Дивизии, Байкальской и Станиславского, Депутатской и Пискунова.

Кроме того, Депутатской и Советской, Декабрьских Событий и Карла Маркса, Декабрьских Событий и Рабочей, Декабрьских Событий и Нижняя Набережная, Баррикад и Юлиуса Фучика, Баррикад и Ушаковской.