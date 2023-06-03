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Снег обрушился на Тайшет утром 3 июня

Непогода пришла в Иркутскую область в выходные дни – дожди наблюдаются во многих населенных пунктах. В городе Тайшете же и вовсе в субботу утром был зафиксирован снег, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Утром 3 июня в Тайшете идет мокрый снег! Погода не перестает удивлять», – заметили в ведомстве.

Согласно данным иркутского гидрометцентра, дожди пройдут по территориям Приангарья как в субботу, так и в воскресенье – ожидаются и прояснения. Кроме того, возможны порывы до 20 м/с. Днем, несмотря на осадки, будет тепло – до +20 градусов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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