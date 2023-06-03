Четыре летних концерта состоятся в музее «Тальцы» Приангарья в июне

Иркутская филармония организует летние концерты на территории музея «Тальцы» – запланировано четыре мероприятия, билеты на которые уже в продаже, сообщила пресс-служба правительства региона.

3 и 11 июня выступит Иркутский филармонический русский оркестр «Русская фантазия» под руководством дирижеров Василия Моисеенко и Сергея Филиппенко. Будет исполнена музыка Анатолия Лядова, Сергея Рахманинова, Александра Прибылова, Веры Городовской и других композиторов.

17 и 24 июня состоятся «Концерты на берегу» ансамбля русских народных инструментов «Байкал-квартет». Его руководитель – заслуженный работник культуры РФ Вячеслав Соколов. В программе прозвучат народные песни и произведения русских и зарубежных композиторов, в том числе Горки Хермозы, Артура Полонского, Александры Пахмутовой, Бориса Мокроусова.