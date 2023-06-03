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Канализационно-очистные сооружения реконструируют в Братске впервые за 68 лет

Масштабную реконструкцию канализационно-очистных сооружений, построенных в 1955 году, проведут в городе Братске Иркутской области, рассказал глава региона Игорь Кобзев.

Они размещены в жилом районе Падун. Работы организованы по проекту «Чистая вода» в рамках муниципального контракта. Общая стоимость – 156 млн рублей, это средства областного и городского бюджетов. 

Предстоит заменить на участке от федеральной трассы трубу главного канализационного коллектора длиной 1,7 км, установить 25 колодцев и необходимое оборудование. На данный момент техника для проведения реконструкции в наличии, штат специалистов укомплектован. Все работы должны быть выполнены до октября 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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