Почти 60% жителей Иркутска не доверяют своему начальнику

Специалисты сервиса по поиску работы Superjob провели опрос среди жителей Иркутска о доверии к коллегам, компании-работодателю и начальнику – результаты исследования есть у SIA.RU.

«На работе иркутяне меньше всего сомневаются в своих коллегах: доверие к тем, кто выполняет те же обязанности, испытывают в той или иной степени 8 из 10 горожан – 82%. Компании-работодателю доверяют в общей сложности 76% иркутян, непосредственному руководителю – 66%», – рассказали в организации.

При этом начальники верят своим подчиненным заметно чаще: в той или иной степени доверие к работникам своего подразделения испытывают 89% руководителей.

Компании и коллегам чаще всего доверяют опрошенные до 34 лет – 75% и 84% соответственно, а своему руководителю – старшее поколение, 73%.

Меньше всего сомнений в компании, коллегах и начальнике – у респондентов с доходом выше 80 тыс. рублей.

Доверять компании и своему руководителю больше свойственно женщинам, чем мужчинам.