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Лесоустройство проведут в Приангаье на 8,5 млн гектарах

Власти Иркутской области проведут лесоустройство на 8,5 млн гектарах – эту работу хотят завершить до 2026 года, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

«Так, организована таксация лесов в Жигаловском, Чунском, Кировском, Усольском, Илимском, Братском, Зиминском, Качугском, Падунском, Усть-Ордынском и Шелеховском лесничествах, а также в части Нижнеилимского лесничества», – пояснили власти.

В Иркутской области актуальное лесоустройство с давностью до 10 лет проведено на 17% от общей площади земель лесного фонда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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