Аномальная жара до +36 градусов прогнозируется в Сибири

Жаркую погоду прогнозируют в Сибири синоптики – столбики термометров могут подняться до +36 градусов в ближайшие несколько дней во всех регионах СФО, кроме Иркутской области, пишет ТАСС.

В частности, аномальная жара с 4 по 7 июня ожидается в Красноярске, среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов выше климатической нормы. Кроме того, 4 июня в центральных и южных районах Красноярского края и в Хакасии температура воздуха днем местами поднимется до +30 градусов.

Местами в Омской области по 6 июня ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 10 и более градусов, то есть воздух прогреется до +36 градусов. В Кемеровской области и в Республике Алтай будет до +30 градусов, в Новосибирской, Томской областях и в Алтайском крае – до +35 градусов.

«При этом в Иркутской области ожидаются заморозки до -2 градусов, передает Иркутское УГМС. Днем температура воздуха повысится до +22 градусов», – резюмируется в исследовании.