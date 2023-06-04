Автобус с пассажирами загорелся на трассе в Иркутской области

Пожар случился на 343-м км федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» в районе поселка Видим Нижнеилимского района Иркутской области – вспыхнул автобус, внутри которого находились 47 человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото полиции Иркутской области

Транспорт ехал из Усть-Кута в Иркутск. Водитель вовремя остановил автобус, все передвигающиеся в нем люди были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Для доставки граждан в пункт назначения был задействован резервный транспорт.

По факту возгорания автобуса проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.