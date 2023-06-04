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Вандалы разрисовали граффити мраморный карьер в Бугульдейке

Белый мрамор карьера в поселке Бугульдейка Ольхонскго района Иркутской области пострадал от вандалов, который был разрисован граффити, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

<p>Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»</p>

Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Неизвестные оставили рисунки и надписи, которые убирали волонтеры. Для ликвидации пришлось использовать электрические шлифмашинки и щетки. Труднее всего было стереть следы на неровных частях.

На месте трудились десять человек, которым удалось справиться с последствиями вандализма. Также люди собираются привести в порядок территорию вокруг карьера и убрать мусор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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