Вандалы разрисовали граффити мраморный карьер в Бугульдейке

Белый мрамор карьера в поселке Бугульдейка Ольхонскго района Иркутской области пострадал от вандалов, который был разрисован граффити, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Фото ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Неизвестные оставили рисунки и надписи, которые убирали волонтеры. Для ликвидации пришлось использовать электрические шлифмашинки и щетки. Труднее всего было стереть следы на неровных частях.

На месте трудились десять человек, которым удалось справиться с последствиями вандализма. Также люди собираются привести в порядок территорию вокруг карьера и убрать мусор.