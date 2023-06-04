Почти никто из иркутян не готов отдыхать в кредит

Аналитики сервиса Superjob провели опрос сред жителей Иркутска, чтобы выяснить, кто из них готов брать кредит на отдых,– таковых встретилось лишь 3%, следует из данных, которые есть у SIA.RU.

«Взять кредит на летний отпуск планируют 3 из 100 иркутян, или 3%. Причем чаще всего заем ради отдыха оформляют опрошенные старше 45 лет – 8%», – говорится в результатах исследования.

Большинство горожан считают, что если нет денег, то нужно сидеть дома. Противников «отпускных» кредитов больше среди мужчин, чем среди женщин – 94% и 86% соответственно.

Те, кто планирует провести отпуск за границей, чаще других отказываются влезать в долги ради отдыха – их 97%.