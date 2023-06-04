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Многодетный отец из Ольхонского района Иркутской области погиб в зоне СВО

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Отец трех дочерей, 32-летний Сергей Болхонов из Ольхонского района Иркутской области погиб в зоне специальной военной операции, рассказали в администрации территории.

В 2005 году он окончил 9 классов Еланцынской средней школы. В том же году поступил в Бурятский аграрный колледж им. М. Н. Ербанова на факультет землеустройства. В 2009 году получил диплом. После окончания колледжа был призван в Вооруженные силы Российской Федерации в десантно-штурмовые войска.

Работал в ФБУ «Авиалесоохрана» Ольхонского района авиапожарным, затем – в охранной деятельности в родном районе, после – в городе Улан-Удэ.

В зону спецоперации отправился добровольцем, был стрелком-помощником гранатометчика, погиб 25 апреля. За мужество и отвагу, проявленные во время выполнения служебного долга на СВО, награжден орденом Чеченской республики «Ахмат-Спецназ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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