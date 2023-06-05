«Деньги – сильный инструмент». Какие кредитные возможности есть у бизнеса

Займы, кредиты, лизинг… Предприниматель должен уметь пользоваться всеми доступными кредитными возможностями. Такое мнение озвучил один из бизнесменов – участников дискуссии, организованной Центром «Мой бизнес», на которой присутствовали основные партнеры Центра. При соблюдении всех правил заемные деньги – это сильный инструмент, который дает серьезный толчок развитию компании.

День предпринимателя. Секция по кредитам и лизингу в Центре "Мой бизнес"

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Центр «Мой бизнес»: «Наша сила в партнёрстве»

Как отметила на встрече директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова, партнёрство помогает обеспечить доступ для бизнеса к финансовым ресурсам благодаря кредитно-гарантийной поддержке. Так, партнёры Центра выдают займы, кредиты, гарантии и лизинг, а Центр «Мой бизнес» предоставляет свое поручительство по ним в качестве альтернативы залогового обеспечения.

Сумма поручительства может достигать до 70% от суммы кредита или займа, а в абсолютном выражении может составить 42 млн руб. в зависимости от потребностей бизнеса. Вознаграждение за поручительство минимально, а именно 0,5% годовых от суммы поручительства.

– Центр предоставляет поручительство как для бизнеса, уже крепко стоящего на ногах, так и для начинающих предпринимателей и самозанятых, – пояснила Диляра Окладникова. Заявку на поручительство можно подать лично, на сайте Фонда mb38.ru или непосредственно в банке-партнере Фонда при обращении за финансированием.

Фонд микрокредитования: «Мы заморозили ставки»

Время для бизнеса сейчас непростое, сообщила директор Фонда микрокредитования Иркутской области Ольга Мосина, и Фонд готов активно поддерживать предпринимателей. По ее словам, несмотря на то, что Фонду только семь лет, он уже зарекомендовал себя как серьезная организация.

— Когда говоришь про микрокредитные организации, часто срабатывают стереотипы, многие вспоминают быстрые займы, которые частные компании выдают людям без проверок под гигантские проценты. Но хочу напомнить: мы не относимся к коммерческим организациям, цель которых — получение прибыли. Мы в действительности оказываем финансовую поддержку предпринимателям на льготных условиях, у нас серьезные учредители — министерство экономического развития и Корпорация развития Иркутской области, а капитализация Фонда составляет 1 млрд 157,3 млн рублей.

День предпринимателя. Секция по кредитам и лизингу в Центре "Мой бизнес"

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

В 2022 году Фонд выдал предпринимателям 326 займов почти на 856 млн рублей — на 25% больше, чем в предыдущем году. И это несмотря на все вызовы новой реальности. Более того, в этом году Фонд заморозил ставки, хотят ЦБ поднимал ключевую ставку.

Говоря о ставках, Ольга Мосина напомнила, что они находятся на уровне 2,5-4,5% и выше и зависят от конкретной программы.

— Мы активно создаём новые продукты, учитывая меняющиеся условия. Так, в этом году для организаций, которые выполняют субподрядые и подрядные работы для Минобороны, мы сделали финансовый продукт по ставке 3%. Cфера экспортёров, туризма и IT у нас кредитуется от 4%.

В Фонде много программ — на текущий момент 31. Сроки принятия решений короткие, ведь никаких головных организаций нет — кредит можно получить здесь и сейчас.

— Сумма займа — от 50 тыс. до 5 млн рублей, срок — 3 года. Но при определении кредитного лимита Фонду важно, чтобы были реальные обороты по расчетному счету. Компании, имеющие низкие обороты, не могут претендовать на большую сумму, — пояснила Ольга.

С 2021 года займы до 500 тыс. рублей под 5% могут получить самозанятые. Для социальных предпринимателей ставка еще ниже — 2,5%.

День предпринимателя. Секция по кредитам и лизингу в Центре "Мой бизнес"

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

ФРП: «Выдаём льготные займы от 5 млн до 5 млрд»

Настроить систему импортозамещения, организовать производство отечественной продукции, построить новые логистические цепочки – в этом как никогда заинтересованы федеральные и региональные власти. Получить льготное финансирование на эти цели можно в Фонде развития промышленности. Здесь, в отличие от Фонда микрокредитования, выдают более крупные займы.

– У регионального ФРП есть программы льготного финансирования, которые реализуются совместно с федеральным фондом, а есть и те, что мы разработали и претворяем в жизнь самостоятельно. В общей сложности это 8 программ, по которым промышленные предприятия области могут получить заём в размере до 200 миллионов рублей по ставке от 1% до 3% годовых. По этому направлению мы активно сотрудничаем с центром «Мой бизнес», который предоставляет гарантийную поддержку многим нашим заёмщикам.

День предпринимателя. Секция по кредитам и лизингу в Центре "Мой бизнес"

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Кроме того, мы предоставляем и возможность компенсировать часть ранее понесённых затрат — на доставку сырья до места производства, транспортировку готовой продукции до места продажи и плату процентов по кредитам, направленным на реализацию проектов импортозамещения, – рассказала Анна Копалова, начальник отдела сопровождения проектов фонда развития промышленности Иркутской области.

Банки: «Важно, кто быстрее сработает»

День предпринимателя. Секция по кредитам и лизингу в Центре "Мой бизнес"

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

В коммерческих банках представлен полный набор кредитных продуктов: банковскими гарантии, кредиты на пополнение оборотных средств, целевое финансирование, инвестиционные кредиты, программы государственной поддержки. Важно, насколько банки могут гибкими и оперативными, считает директор дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в Иркутске Эдуард Кузьмин.

Так, Примсоцбанк идёт по пути упрощения документооборота при получении небольших сумм кредитов в личном кабинете. Из интересных предложений в сегменте малого бизнеса Эдуард Кузьмин обратил внимание на возможность получения кредита на инвестиционные цели для приобретения коммерческой недвижимости.

– Мы можем кредитовать объекты до 150 м² без первоначального взноса. Интересный продукт, пользуется спросом, при этом быстрое принятие решения – в течение суток. Еще один довольно простой, но востребованный продукт – автокредит, однако важный нюанс – в нашем банке мы его даём на покупку автомобиля с пробегом и с аукциона, то есть фактически без наличия залога.

День предпринимателя. Секция по кредитам и лизингу в Центре "Мой бизнес"

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Условия по программам господдержки в банках практически один и те же, отметил Эдуард Кузьмин.

– Тут важно, кто быстрее сработает, кто более гибкий в плане залогов и взаимодействия, – подчеркнул Эдуард Кузьмин. – В целом банки не могут похвастаться столь же низкими ставками, как в институтах господдержки, потому что банк покупает средства на рынке. Тем менее, хорошие финансисты знают: пользоваться надо всеми инструментами, доступными на рынке.

День предпринимателя. Секция по кредитам и лизингу в Центре "Мой бизнес"

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Эту мысль поддержали руководители лизинговых компаний – «Титан Лизинг» «Газпромбанк автолизинг», которые считают, что лизинг – достойная альтернатива кредитованию. Этот инструмент позволяет компаниям оперативно обновлять производственные мощности или автопарк без единовременных крупных затрат. Кроме того, лизинг становится средством оптимизации налогооблагаемой базы.

День предпринимателя. Секция по кредитам и лизингу в Центре "Мой бизнес"

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

На вопрос из зала о том, как обстоят дела с просрочкой в банках, управляющий Альфа-Банка в Иркутской области Татьяна Полевач ответила, что несмотря на непростую ситуацию в бизнесе, просрочка не растёт. Это связано с тем, что цифровые системы банков сейчас работают на другом, более усовершенствованном уровне, более интеллектуальном и настроены так, что автоматически следят за финансовым состоянием клиентов.

День предпринимателя. Секция по кредитам и лизингу в Центре "Мой бизнес"

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

– Альфа-Банк промониторил более 7 млн предпринимателей и юрлиц, и в 60% случаев готов предложить финансирование без проведения финансового анализа и сбора документов даже для неклиентов Альфа-Банка в кратчайшие сроки. Безусловно, мы держим руку на пульсе и анализируем каждый кредит на риске просрочки, а также внимательно наблюдаем за ситуацией в экономике и бизнесе. Это позволяет нам оперативно выдавать кредиты при легком скоринге и отсутствии бумажной волокиты, и при этом иметь высокое качество кредитного портфеля – резюмировала Татьяна Полевач.

День предпринимателя. Секция по кредитам и лизингу в Центре "Мой бизнес"

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Часто предприниматели обращаются в Фонд «Мой бизнес», чтобы не только получить поручительство, но и выбрать для себя наиболее оптимальный вариант финансирования. Сотрудники, зная продукты всех банков-партнеров, помогут определиться с выбором финансовой организации и со сбором пакета документов. В коммерческих банках условия программы государственной поддержки практически одни и те же.

Получить консультацию по подбору финансирования и структурирования сделки можно по телефону по телефону +7 (3952) 202-102. (вн. 144) либо подать заявку на сайте Управление гарантийной поддержки Иркутск (mb38.ru)