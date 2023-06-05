Каким будет курс рубля в июне

Стремительное укрепление рубля, произошедшее в начале мая без очевидных причин, не привело к развитию устойчивой восходящей коррекции. По мнению аналитиков БКС Мир инвестиций, в июне затяжная боковая тенденция с большой вероятностью закончится, поскольку внешние рыночные факторы, а также большая геополитическая неопределенность говорят в пользу возобновления нисходящей динамики российской валюты.

На стороне рубля способны выступить уже принятые меры по предотвращению быстрого вывода иностранными владельцами капитала из российских компаний. Дополнительную поддержку национальной валюте может оказать вероятное ужесточение риторики ЦБ на июньском заседании или даже повышение ключевой ставки из-за усиления проинфляционных драйверов.

– Разнонаправленная динамика рубля может сохраняться некоторое время и в июне, однако ухудшение конъюнктуры рынка сырья, которое наблюдается уже полтора месяца, с временным лагом способно постепенно оказывать все большее давление на курс рубля, – считают эксперты БКС Мир инвестиций.

Ключевым риском для сырьевого рынка остаются экономические проблемы крупных потребителей сырья, усугубляемые жесткой монетарной политикой центробанков, направленной на борьбу с высокой инфляцией.

– Хотя она перешла к снижению, приближая окончание цикла роста процентных ставок, это не гарантирует даже предотвращения рецессии в США и ЕС, которая уже наблюдается в Германии. К тому же восстановление экономики Китая после снятия карантинных ограничений оказалось не столь бурным, как надеялись многие. Поэтому долгосрочные перспективы сырьевого рынка остаются в лучшем случае неопределенными, – считают аналитики.

В наступившем месяце ожидается боковик около достигнутых уровней с возможным временным выходом курса USD/RUB верх.

– Пессимистичный сценарий допускает некоторое ослабление рубля вследствие постепенного усиления негативного влияния сырьевого фактора. Это может вызвать сокращение экспортных поступлений иностранной валюты. В таком случае следующим ориентиром для доллара может выступить годовой максимум 83,5 руб., – резюмируют эксперты.